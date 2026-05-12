Газоперерабатывающий комплекс в Хабшане после атак Ирана восстановится только в 2027 году

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший газоперерабатывающий комплекс ОАЭ в Хабшане, инфраструктура которого понесла ущерб от иранских атак, полностью восстановить производственные мощности сможет только в 2027 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ADNOC Gas

"Перерабатывающий завод в Хабшане работает примерно на 60% мощностей; планируется достичь 80% этого показателя к концу 2026 года, а полной мощности - в 2027 году", - предупредила компания.

В компании заявили, что ожидают финансового ущерба в размере от $400 млн до $600 млн во втором квартале 2026 года из-за перекрытия Ормузского пролива.

ADNOC Gas - это газовая компания из ОАЭ, входящая в национальную нефтяную компанию Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company.

В начале апреля сообщалось, что комплекс в Хабшане получил значительные повреждения после пожара, который возник из-за падения обломков после работы ПВО.

По данным ADNOC Gas, комплекс Хабшан обеспечивает 60% потребностей ОАЭ в газе. Как отмечает Bloomberg, комплекс собирает добываемый в стране газ и подготавливает его к распределению.