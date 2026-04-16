Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов Катара Али бин Ахмед Аль Кувари заявил, что миру еще предстоит столкнуться с экономическими проблемами из-за конфликта на Ближнем Востоке, которые начнутся ощущаться через один или два месяца, передает "Аль-Арабийя".

"Полноценное воздействие - еще впереди, его долго ждать не придется", - сказал он на встрече Международного валютного фонда в Вашингтоне.

По его словам, нынешний скачок мировых цен - лишь "вершина айсберга".

"Очень скоро будет проблема с доступностью энергии, не только с ценами. Так что даже если вы сможете платить, вы не обязательно получите товар, и это будет крупной, крупной проблемой", - сказал министр.

По его оценкам, сложности будет представлять и резкое сокращение производства удобрений и их поставок из региона, что способно негативным образом сказаться на сельскохозяйственном сезоне в мире, и может запустить продовольственный кризис.

Однако, пояснил он, финансовая система Катара сможет справляться со сложностями еще минимум год.

Хроника 28 февраля – 16 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Силуанов сказал, что снижать цену отсечения в бюджетном правиле в 2026 году не нужно

В кабмин внесен список компаний с госучастием, которые должны будут провести IPO

Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

 Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

 Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

Силуанов заявил, что валютные операции в рамках бюджетного правила могут возобновить до июля

Набиуллина отметила, что ЦБ не стремится любой ценой достичь цели по инфляции в 4%

 Набиуллина отметила, что ЦБ не стремится любой ценой достичь цели по инфляции в 4%

Контактная сеть повреждена на ж/д станции Туапсе

CENTCOM сообщил о перехвате на Ближнем Востоке уже 10 связанных с Ираном судов

Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года

 Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1704 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9016 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов