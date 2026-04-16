Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов Катара Али бин Ахмед Аль Кувари заявил, что миру еще предстоит столкнуться с экономическими проблемами из-за конфликта на Ближнем Востоке, которые начнутся ощущаться через один или два месяца, передает "Аль-Арабийя".

"Полноценное воздействие - еще впереди, его долго ждать не придется", - сказал он на встрече Международного валютного фонда в Вашингтоне.

По его словам, нынешний скачок мировых цен - лишь "вершина айсберга".

"Очень скоро будет проблема с доступностью энергии, не только с ценами. Так что даже если вы сможете платить, вы не обязательно получите товар, и это будет крупной, крупной проблемой", - сказал министр.

По его оценкам, сложности будет представлять и резкое сокращение производства удобрений и их поставок из региона, что способно негативным образом сказаться на сельскохозяйственном сезоне в мире, и может запустить продовольственный кризис.

Однако, пояснил он, финансовая система Катара сможет справляться со сложностями еще минимум год.