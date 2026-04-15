Глава Евросовета назвал жизненно необходимым разблокирование Ормузского пролива

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Крайне важно, чтобы все стороны конфликта на Ближнем Востоке использовали недавнее прекращение огня между США и Ираном для решения проблем, волнующих международное сообщество, включая блокаду морских путей, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

"Ормузский пролив и Красное море являются жизненно важными артериями для мировой экономики, цепочек поставок и мировой торговли. Эта война уже имела катастрофические последствия, которые ощущаются во всем мире. И ситуация будет только ухудшаться с каждым днем без решения этого конфликта", - сказал Кошта в среду на пресс-конференции по итогам двухдневного визита в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар.

По его словам, восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе имеет "решающее и неотложное значение".

"И Европа полна решимости помочь гарантировать безопасный и беспрепятственный проход судов. Это цель коалиции стран, которую создают Франция и Великобритания, в сотрудничестве с партнерами по всему миру", - добавил председатель Евросовета.

Накануне Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совместно проведут 17 апреля в Париже международную видеоконференцию по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе.

Согласно сообщению канцелярии французского президента, конференция соберет "невоюющие страны, готовые внести свой вклад" в "многостороннюю и чисто оборонительную миссию, направленную на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе, когда позволят условия безопасности".