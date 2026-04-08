В ЕС не ждут быстрого устранения последствий энергокризиса, вызванного войной с Ираном

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В ЕС не берутся оценивать, когда наступит улучшение на энергетическом рынке, но не надеются на быстрое преодоление последствий кризиса вокруг Ормузского пролива, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"В целом мы не строим иллюзий, что этот кризис, влияющий сейчас на рост цен на энергию, будет скоро преодолен. Так не будет", - сказала она в среду на брифинге в Брюсселе.

Представитель ЕК отвечала на вопрос, как может повлиять на энергетический рынок в Европе возможное разблокирование Ормузского пролива и как скоро дадут о себе знать улучшения в том, что касается цен на энергию.

"Речь идет о действительно очень важном узком горлышке, и его блокирование привело к огромным последствиям", - добавила Итконен, уточнив, что через пролив транспортируется 20% мирового объема нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

По ее словам, она не берется спекулировать на тему, когда может наступить улучшение и каковы будут последствия этого кризиса.

ЕС Иран газ СПГ ЕК Ормузский пролив нефть
Трамп пригрозил пошлинами в 50% странам, которые будут поставлять оружие Ирану

Президент США заявил, что Иран не будет обогащать уран

Трамп заявил о согласии обсуждать с Ираном отмену санкций

Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

Администрация Трампа может сократить запрос Пентагона на финансирование кампании в Иране

Вэнс заявил о значительном сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию

Mehr сообщило о взрывах на иранских островах Лаван и Сирри

Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

Axios узнал, что войска США до самого объявления о перемирии готовились к ударам по Ирану

Ирак объявил об открытии воздушного пространства

