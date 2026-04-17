Поиск

Netflix увеличила чистую прибыль в I кв. почти вдвое

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американская Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2026 года почти в два раза благодаря единовременному доходу, выручку - на 16%.

Оба показателя превзошли ожидания рынка, однако прогноз Netflix на второй квартал разочаровал инвесторов.

Компания также объявила, что ее сооснователь Рид Хастингс намерен покинуть пост председателя совета директоров. Он также не будет переизбираться в совет после завершения его срока на этом посту в июне.

Как говорится в пресс-релизе Netflix, чистая прибыль в январе-марте составила $5,28 млрд, или $1,23 в расчете на акцию, по сравнению с $2,89 млрд ($0,68 на акцию) за аналогичный период предыдущего года. Показатель включает в себя разовый доход в размере $2,8 млрд - это средства, полученные от Warner Bros. Discovery за расторжение соглашения о сделке.

Операционная прибыль компании увеличилась на 18%, до $3,96 млрд. Квартальная выручка выросла до $12,25 млрд с $10,54 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали, что чистая прибыль Netflix составит $0,76 на акцию, выручка - $12,18 млрд.

Росту показателей способствовало увеличение числа подписчиков, повышение цен, а также увеличение рекламной выручки.

Согласно прогнозу Netflix, во втором квартале ее чистая прибыль составит $3,33 млрд, или $0,78 на акцию, выручка - $12,57 млрд. Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $0,84 на акцию и $12,64 млрд.

Компания сохранила годовой прогноз выручки на уровне $50,7-51,7 млрд. Уолл-стрит в среднем ожидает, что этот показатель составит $51,37 млрд.

Акции Netflix подешевели на 9,7% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 15%.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

