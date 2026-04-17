Рубль на "Мосбирже" слегка дешевеет к юаню вслед за снижением цен на нефть

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - На открытии торгов пятницы на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню на фоне снижения котировок нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 2,95 копейки до 11,153 рубля. При этом юань оказался на 1,7 копейки дешевле действующего официального курса.

"В четверг коррекционное восстановление в основных мировых валютах продолжилось, поддержанное информацией о том, что правительство рассматривает возможность более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных до 1 июля. Так, пара юань/рубль по итогам сессии прибавила 0,5%, закончив торги чуть выше 11,1 рубля. Сегодня ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 10,8-11,3 рубля. При этом она может вернуться в нижнюю половину данного коридора. Поддержку рублю будет оказывать ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые на следующей неделе начнут подготовку к пику налоговых выплат. При этом объем налоговых отчислений нефтегазовых компаний вновь вырастет - на 30-40% относительно марта и вдвое относительно февраля. В результате они предъявят повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валютной выручки. Отметим, что спрос на валюту, по нашим оценкам, на текущий момент не достаточен для балансировки рынка, что на следующей неделе может способствовать закреплению юаня ниже 11 рублей и создает риски отступления китайской валюты к минимумам прошлого года", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть снижаются в пятницу благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп сообщил в четверг, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на 10 дней, а США и Иран могут возобновить переговоры уже в предстоящие выходные.

"Я думаю, мы очень близки к соглашению с Ираном", - заявил Трамп.

К 10:05 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,6% до $98,78 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1%, до $93,79 за баррель.

Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта добываемой в Персидском заливе нефти - остается фактически закрытым из-за конфликта США и Израиля с Ираном, который продолжается уже седьмую неделю. Тегеран удерживает этот путь закрытым для судов из других стран, а на этой неделе Штаты начали блокировать проход иранских танкеров через пролив.

Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

Банки РФ в марте увеличили чистую прибыль на 14% по сравнению с февралем

Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны в Иране

Нефть Brent подешевела до $98,15 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке

Международные резервы РФ с 3 по 10 апреля увеличились на $7,3 млрд

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%

Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1721 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9025 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов