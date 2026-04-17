Рубль на "Мосбирже" слегка дешевеет к юаню вслед за снижением цен на нефть

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - На открытии торгов пятницы на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню на фоне снижения котировок нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 2,95 копейки до 11,153 рубля. При этом юань оказался на 1,7 копейки дешевле действующего официального курса.

"В четверг коррекционное восстановление в основных мировых валютах продолжилось, поддержанное информацией о том, что правительство рассматривает возможность более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных до 1 июля. Так, пара юань/рубль по итогам сессии прибавила 0,5%, закончив торги чуть выше 11,1 рубля. Сегодня ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 10,8-11,3 рубля. При этом она может вернуться в нижнюю половину данного коридора. Поддержку рублю будет оказывать ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые на следующей неделе начнут подготовку к пику налоговых выплат. При этом объем налоговых отчислений нефтегазовых компаний вновь вырастет - на 30-40% относительно марта и вдвое относительно февраля. В результате они предъявят повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валютной выручки. Отметим, что спрос на валюту, по нашим оценкам, на текущий момент не достаточен для балансировки рынка, что на следующей неделе может способствовать закреплению юаня ниже 11 рублей и создает риски отступления китайской валюты к минимумам прошлого года", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть снижаются в пятницу благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп сообщил в четверг, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на 10 дней, а США и Иран могут возобновить переговоры уже в предстоящие выходные.

"Я думаю, мы очень близки к соглашению с Ираном", - заявил Трамп.

К 10:05 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,6% до $98,78 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1%, до $93,79 за баррель.

Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта добываемой в Персидском заливе нефти - остается фактически закрытым из-за конфликта США и Израиля с Ираном, который продолжается уже седьмую неделю. Тегеран удерживает этот путь закрытым для судов из других стран, а на этой неделе Штаты начали блокировать проход иранских танкеров через пролив.