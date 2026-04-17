Валютная выручка "Рособоронэкспорта" за прошлый год превысила $15 млрд

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Система военно-технического сотрудничества РФ устойчива, в прошлом году сумма валютной выручки "Рособоронэкспорта" превысила $15 млрд, заявил глава компании Александр Михеев.

"На сегодня портфель заказов спецэкспортера превышает 60 млрд долларов, а сумма валютной выручки за 2025 год составила более 15 млрд долларов. Эти показатели говорят об устойчивости системы военно-технического сотрудничества России, но для движения вперед нужно применять инновационные инструменты поддержки экспортоориентированного производства", - сказал Михеев, чьи слова привели в пятницу в пресс-службе компании.

Глава "Рособоронэкспорта", который также является заместителем председателя Союза машиностроителей России, заявил об этом на мероприятии по линии комитета Госдумы по промышленности и торговле и комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения Союза машиностроителей России.

"Представители Госдумы, министерства промышленности и торговли РФ, крупнейших финансово-экономических институтов и банков страны, отраслевых министерств Саратовской, Ярославской областей и Республики Татарстан, а также Госкорпорации Ростех и входящих в нее Рособоронэкспорта и НАСК обсудили меры поддержки оборонных предприятий при ведении ими внешнеэкономической деятельности", - сообщил "Рособоронэкспорт.