Поиск

Квартиры для сдачи в аренду доходнее всего в Грозном и Нижнем Тагиле

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Самая высокая доходность квартир на рынке аренды жилья зафиксирована в Грозном и Нижнем Тагиле, подсчитали в "Мире квартир".

"Самым доходным городом в стране оказался Грозный, где квартира стоит 5 766 150 рублей, а ее аренда - 41 061 рубль в месяц. Доходность там оказалась равна 8,5%, а окупаемость - 11,7 года. Высокие показатели выявлены и у Нижнего Тагила (8,3% и 12,1 года)", - говорят эксперты компании.

Они рассчитывают доходность на основе годового дохода от аренды квартиры и покупной ценой недвижимости. Обратное число станет показателем окупаемости жилья.

Выгодно покупать квартиры для сдачи в аренду в Мурманске (7,7% и 13 лет), Астрахани (7,6% и 13,2 года), Хабаровске (7,5% и 13,3 года), Томске (7% и 14,4 года), Магнитогорске (6,9% и 14,4 года), Ленинградской области (6,9% и 14,5 года), Твери (6,9% и 14,5 года) и Московской области (6,7% и 14,8 года).

Максимально не интересный арендный бизнес ждет покупателей жилья в Москве. Здесь средняя квартира стоит 23 759 748 рублей, сдается за 70 320 рублей в месяц, доходность ее составляет всего 3,6%, а окупаемость - целых 28,2 года. Далее в рейтинге Санкт-Петербург (4,4% и 22,7 года), Курск (4,6% и 21,7 года), Чебоксары (4,7% и 21,4 года), Казань (4,8% и 20,9 года), Севастополь (4,8% и 20,7 года), Белгород (5% и 19,9 года), Махачкала (5% и 19,9 года), Саранск (5,1% и 19,8 года) и Сочи (5,1% и 19,8 года).

В среднем по России доходность квартир составляет 5,8%, а окупается жилье за 17,2 года.

За год показатели изменились в худшую сторону.

"Подобное исследование мы проводили и в прошлом году. По сравнению с ним доходность квартир уменьшилась (тогда она была 6,4%), а окупаемость возросла (с 15,7 года в 2025-м). Дело в том, что стоимость жилья увеличилась с тех пор на 11%, а аренда почти не изменилась - подросла всего на 1%. Даже Москва не стала исключением. Если во второй половине года ставки по ипотеке снизятся, то стоимость жилья вырастет еще больше, а аренда подешевеет, и доходность арендных квартир упадет еще, а срок окупаемости вырастет", - прогнозирует гендиректор компании Павел Луценко.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

