Gartner сообщил об увеличении глобальных поставок ПК в I квартале на 4%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в первом квартале 2026 года увеличились на 4% в годовом измерении, до 62,8 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании Gartner.

Однако ее аналитики отмечают, что такие темпы роста являются искусственно завышенными.

"Это произошло не из-за реального спроса, а из-за увеличения запасов у поставщиков и дистрибьюторов в преддверии ожидаемого повышения цен во втором квартале, вызванного быстрым подорожанием чипов памяти, а также компонентов для DRAM и NAND. Это особенно актуально для продукции с низкой маржой", - заявил руководитель отдела исследований Gartner Риши Падхи.

Среди шести ведущих мировых поставщиков компьютеров снижение продаж в минувшем квартале продемонстрировала только HP Inc. (на 4,9%).

Поставки Apple Inc. выросли на 12,7%, что стало значительным ростом. "Этот результат был в первую очередь обусловлен высоким спросом на MacBook Neo, особенно среди новых пользователей Mac и покупателей в образовательном секторе, - полагает Падхи. - Такое стратегическое позиционирование позволило Apple привлечь экономных потребителей, ищущих высокопроизводительные устройства, что еще больше укрепило конкурентное преимущество компании в этом сегменте".

Поставки ПК в мире (млн штук):