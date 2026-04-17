Gartner сообщил об увеличении глобальных поставок ПК в I квартале на 4%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в первом квартале 2026 года увеличились на 4% в годовом измерении, до 62,8 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании Gartner.

Однако ее аналитики отмечают, что такие темпы роста являются искусственно завышенными.

"Это произошло не из-за реального спроса, а из-за увеличения запасов у поставщиков и дистрибьюторов в преддверии ожидаемого повышения цен во втором квартале, вызванного быстрым подорожанием чипов памяти, а также компонентов для DRAM и NAND. Это особенно актуально для продукции с низкой маржой", - заявил руководитель отдела исследований Gartner Риши Падхи.

Среди шести ведущих мировых поставщиков компьютеров снижение продаж в минувшем квартале продемонстрировала только HP Inc. (на 4,9%).

Поставки Apple Inc. выросли на 12,7%, что стало значительным ростом. "Этот результат был в первую очередь обусловлен высоким спросом на MacBook Neo, особенно среди новых пользователей Mac и покупателей в образовательном секторе, - полагает Падхи. - Такое стратегическое позиционирование позволило Apple привлечь экономных потребителей, ищущих высокопроизводительные устройства, что еще больше укрепило конкурентное преимущество компании в этом сегменте".

Поставки ПК в мире (млн штук):

КомпанияI кв 2026гI кв 2025гизм. за годдоля рынка в I кв 2026гдоля рынка в I кв 2025г
Lenovo16,64515,1999,5%26,5%25,2%
HP Inc.12,14212,766-4,9%19,3%21,1%
Dell Technologies10,3379,6087,6%16,5%15,9%
Apple Inc.6,6845,93312,7%10,6%9,8%
ASUS4,2103,80110,8%6,7%6,3%
Acer4,0013,8533,9%6,4%6,4%
другие8,7809,205-4,6%14,0%15,2%
Всего62,80060,3654,0%100%100%

 Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

 Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны в Иране

 Нефть Brent подешевела до $98,15 за баррель

 Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

 Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке

 Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

 Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%
