Gartner сообщил об увеличении глобальных поставок ПК в I квартале на 4%
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в первом квартале 2026 года увеличились на 4% в годовом измерении, до 62,8 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании Gartner.
Однако ее аналитики отмечают, что такие темпы роста являются искусственно завышенными.
"Это произошло не из-за реального спроса, а из-за увеличения запасов у поставщиков и дистрибьюторов в преддверии ожидаемого повышения цен во втором квартале, вызванного быстрым подорожанием чипов памяти, а также компонентов для DRAM и NAND. Это особенно актуально для продукции с низкой маржой", - заявил руководитель отдела исследований Gartner Риши Падхи.
Среди шести ведущих мировых поставщиков компьютеров снижение продаж в минувшем квартале продемонстрировала только HP Inc. (на 4,9%).
Поставки Apple Inc. выросли на 12,7%, что стало значительным ростом. "Этот результат был в первую очередь обусловлен высоким спросом на MacBook Neo, особенно среди новых пользователей Mac и покупателей в образовательном секторе, - полагает Падхи. - Такое стратегическое позиционирование позволило Apple привлечь экономных потребителей, ищущих высокопроизводительные устройства, что еще больше укрепило конкурентное преимущество компании в этом сегменте".
Поставки ПК в мире (млн штук):
|Компания
|I кв 2026г
|I кв 2025г
|изм. за год
|доля рынка в I кв 2026г
|доля рынка в I кв 2025г
|Lenovo
|16,645
|15,199
|9,5%
|26,5%
|25,2%
|HP Inc.
|12,142
|12,766
|-4,9%
|19,3%
|21,1%
|Dell Technologies
|10,337
|9,608
|7,6%
|16,5%
|15,9%
|Apple Inc.
|6,684
|5,933
|12,7%
|10,6%
|9,8%
|ASUS
|4,210
|3,801
|10,8%
|6,7%
|6,3%
|Acer
|4,001
|3,853
|3,9%
|6,4%
|6,4%
|другие
|8,780
|9,205
|-4,6%
|14,0%
|15,2%
|Всего
|62,800
|60,365
|4,0%
|100%
|100%