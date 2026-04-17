Китай введет в эксплуатацию 7 атомных энергоблоков в 2026 году

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Китай в 2026 году планирует завершить строительство и ввести в эксплуатацию семь атомных энергоблоков, сообщает China Daily со ссылкой на ежегодный отчете Китайской ассоциации ядерной энергетики (China Nuclear Energy Association).

Сейчас в стране действуют 60 атомных энергоблоков, что обеспечивает стабильную основу для перехода к чистой энергетике.

В стадии строительства находятся 36 энергоблоков, два из них начали строить в 2026 году. На КНР приходится более половины от общего числа строящихся в мире атомных электростанций.

Проекты еще 16 атомных энергоблоков официально утверждены и ожидают начала строительства.

Общая установленная мощность АЭС КНР составляет 125 ГВт, страна занимает первое место в мире по этому показателю.