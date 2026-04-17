Лионель Месси купил клуб из пятой испанской лиги

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU -Аргентинский футболист Лионель Месси приобрел футбольный клуб "Корнелья", выступающий в пятом по силе дивизионе Испании, сообщил клуб.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

"Корнелья", основанная в 1951 году, базируется в одноименном пригороде Барселоны. Большую часть своей истории команда провела в низших испанских лигах, а ее домашний стадион вмещает всего 1,5 тысячи зрителей. При этом клуб известен своей футбольной школой: здесь в молодости играли бывший защитник "Барселоны" Жорди Альба и вратарь лондонского "Арсенала" Давид Райя.

Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год, с клубом он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Сейчас 38-летний нападающий играет за американский "Интер Майами".

