Драгметаллы дешевеют из-за новой эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Цены на драгоценные металлы снижаются в понедельник на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

К 11:17 по московскому времени котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex опускаются на 1,5%, до $4805,7 за унцию.

Фьючерсы на серебро падают на 3%, до $79,35 за унцию, на платину - на 2,9%, до $2080 за унцию.

В конце прошлой недели драгметаллы активно выросли в цене после того, как иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов.

Однако уже в субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что вновь заблокировал Ормузский пролив. А в воскресенье стало известно, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под иранским флагом.

По данным иранских СМИ, Тегеран отказывается от нового раунда переговоров с США, объясняя это завышенными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянной сменой переговорной позиции и продолжающейся морской блокадой Ирана.

Рост геополитической напряженности привел к подъему цен на нефть и газ, что грозит ускорением инфляции в Штатах, в результате чего Федеральная резервная система (ФРС) не сможет продолжить курс на постепенное смягчение денежно-кредитной политики.

"Наблюдаемая слабость золота вызвана укреплением доллара и новыми опасениями ускорения инфляции из-за цен на энергоносители", - написали аналитики Saxo Bank.