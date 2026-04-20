Eli Lilly купит биотехнологическую Kelonia за сумму до $7 млрд

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель лекарственных препаратов Eli Lilly достиг соглашения о покупке биотехнологической фирмы Kelonia Therapeutics, сказано в совместном пресс-релизе сторон.

Акционеры Kelonia получат $3,25 млрд сразу и еще до $3,75 млрд в зависимости от достижения определенных показателей.

Ранее о сделке писала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Kelonia разрабатывает инновационные методы лечения рака крови с помощью генно-клеточной терапии. В апреле 2022 года она была оценена в $100 млн.

Eli Lilly стала самой дорогой фармацевтической компанией в мире благодаря популярности ее препаратов для снижения веса. Капитализация компании составляет около $876 млрд.

