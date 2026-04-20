Поиск

Eli Lilly купит биотехнологическую Kelonia за сумму до $7 млрд

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель лекарственных препаратов Eli Lilly достиг соглашения о покупке биотехнологической фирмы Kelonia Therapeutics, сказано в совместном пресс-релизе сторон.

Акционеры Kelonia получат $3,25 млрд сразу и еще до $3,75 млрд в зависимости от достижения определенных показателей.

Ранее о сделке писала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Kelonia разрабатывает инновационные методы лечения рака крови с помощью генно-клеточной терапии. В апреле 2022 года она была оценена в $100 млн.

Eli Lilly стала самой дорогой фармацевтической компанией в мире благодаря популярности ее препаратов для снижения веса. Капитализация компании составляет около $876 млрд.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Делегация США во главе с Вэнсом направляется в Исламабад на переговоры с Ираном

В России красная икра с начала года подешевела на 30%

Компания Трампа намерена построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

РФ в марте увеличила экспорт нефти в КНР на 14%

 РФ в марте увеличила экспорт нефти в КНР на 14%

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2025 в 110 рублей на акцию

Драгметаллы дешевеют из-за новой эскалации на Ближнем Востоке

"СберМедИИ" разрабатывает AI-продукты для выхода на международный рынок

Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

 Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Госпакет акций ЮГК в размере 67,2% оценили для продажи в 140,4 млрд рублей

 Госпакет акций ЮГК в размере 67,2% оценили для продажи в 140,4 млрд рублей

Цены на нефть прибавляют более 5%, Brent торгуется на уровне $95,3 за баррель

 Цены на нефть прибавляют более 5%, Brent торгуется на уровне $95,3 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1781 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9059 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов