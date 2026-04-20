FAW отзывает в России 14 тыс. грузовиков CA 4180 для устранения нарушений техрегламента

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российское представительство китайского автоконцерна First Automotive Works (FAW, ООО "ФАВ-Восточная Европа") отзывает на российском рынке 14 099 грузовиков FAW CA 4180 для устранения нарушений техрегламента, выявленных в ходе прошлогодних проверок надзорных органов, сообщил Росстандарт.

Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), необходимые для допуска автомобилей на российский рынок, в 2025 году были отозваны у ряда грузовиков китайских марок по итогам внеплановых проверок, выявивших нарушения соответствия автомобилей требованиям техрегламента. В числе таких грузовиков были и автомобили FAW. Как сообщил Росстандарт, представитель автопроизводителя инициировал проведение отзывной кампании для устранения выявленных нарушений.

Отзыву подлежат 6 579 грузовиков FAW CA 4180, еще не поставленных на учет, а также 7 521 машина, которые уже продали с июня 2023 года по июль 2025 года.

На отзываемых машинах планируют провести диагностику состояния тормозных камер и при необходимости - замену их вместе с энергоаккумуляторами. Также будет проверено состояние выхлопной системы и при необходимости заменен глушитель. Под замену могут попасть частично и органы управления автомобилем - подрулевой переключатель ближнего/дальнего света, а также блок управления кондиционером. Согласованная отзывная кампании включает в себя также устранение документарных нарушений, выявленных при проверке грузовиков указанной модели.

Уполномоченные представители ООО "ФАВ-Восточная Европа" письмом или по телефону известят владельцев подпадающих под отзыв машин о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр для проведения необходимых работ. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru. Работы будут бесплатными для автовладельцев.

