Поиск

Россия планирует в 2026 году увеличить добычу и экспорт газа

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия планирует в 2026 году увеличить добычу и экспорт газа, сообщил ИС "Вести" вице-премьер Александр Новак.

"Если исходить из развития газовой отрасли в нашей стране, мы ожидаем в этом году прирост добычи и рост поставок на экспорт. Мы развиваем свои взаимоотношения и новые проекты, в том числе с нашими дружественными партнерами, с Китайской Народной Республикой, по новым маршрутам и увеличением объема, в том числе уже по реализованным маршрутам "Сила Сибири", Дальневосточный маршрут, который в 2027 году будет запущен", - сказал он.

Новак добавил, что есть новые проекты, которые активно обсуждаются, "Сила Сибири - 2". "Ну и, конечно, с нашими партнерами из Казахстана, Узбекистана идут переговоры и реализация проектов по расширению инфраструктуры, которая еще была в советское время создана, ее реконструкции, и возможности дополнительных объемов поставок в Казахстан и в Узбекистан. И для нас это тоже очень важное направление по сотрудничеству с нашими соседями", - сказал вице-премьер.

По прогнозу социально-экономического развития, в 2026 году ожидается добыча газа в объеме 688,4 млрд куб. м, в 2025 году она составила 663 млрд куб. м.

Александр Новак Казахстан Китай Узбекистан Сила Сибири
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Morgan Stanley спрогнозировал выручку SpaceX в 2040 году на уровне $3,4 трлн

Несколько банков могут не успеть обеспечить операции в цифровых рублях к 1 сентября

 Несколько банков могут не успеть обеспечить операции в цифровых рублях к 1 сентября

Россия планирует в 2026 году увеличить добычу и экспорт газа

В Госдуме призвали пересмотреть решение о снижении порога НДС для МСП

Новак отметил "определенные отклонения" на внутреннем рынке нефтепродуктов

 Новак отметил "определенные отклонения" на внутреннем рынке нефтепродуктов

"КАМАЗ" планирует допэмиссию на 24,9% по закрытой подписке

Т2 и "Аэрофлот" планируют запуск Wi-Fi на бортах самолетов

 Т2 и "Аэрофлот" планируют запуск Wi-Fi на бортах самолетов

Банк России обещает решения по теме скидок маркетплейсов к осени

 Банк России обещает решения по теме скидок маркетплейсов к осени

Смоленская область примет участие в новом проекте "Интерфакса" по разработке сервиса для привлечения инвесторов

 Смоленская область примет участие в новом проекте "Интерфакса" по разработке сервиса для привлечения инвесторов

Треть молодых россиян уезжают из регионов в столицы

 Треть молодых россиян уезжают из регионов в столицы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9759 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2483 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов