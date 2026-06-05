Россия планирует в 2026 году увеличить добычу и экспорт газа

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия планирует в 2026 году увеличить добычу и экспорт газа, сообщил ИС "Вести" вице-премьер Александр Новак.

"Если исходить из развития газовой отрасли в нашей стране, мы ожидаем в этом году прирост добычи и рост поставок на экспорт. Мы развиваем свои взаимоотношения и новые проекты, в том числе с нашими дружественными партнерами, с Китайской Народной Республикой, по новым маршрутам и увеличением объема, в том числе уже по реализованным маршрутам "Сила Сибири", Дальневосточный маршрут, который в 2027 году будет запущен", - сказал он.

Новак добавил, что есть новые проекты, которые активно обсуждаются, "Сила Сибири - 2". "Ну и, конечно, с нашими партнерами из Казахстана, Узбекистана идут переговоры и реализация проектов по расширению инфраструктуры, которая еще была в советское время создана, ее реконструкции, и возможности дополнительных объемов поставок в Казахстан и в Узбекистан. И для нас это тоже очень важное направление по сотрудничеству с нашими соседями", - сказал вице-премьер.

По прогнозу социально-экономического развития, в 2026 году ожидается добыча газа в объеме 688,4 млрд куб. м, в 2025 году она составила 663 млрд куб. м.