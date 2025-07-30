Росстандарт сообщил о запрете выпуска на авторынок РФ китайских грузовиков четырех марок

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), необходимые для допуска автомобилей на российский рынок, отозваны у ряда китайских грузовиков и шасси брендов Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в среду.

Согласно сообщению Росстандарта, по итогам внеплановых выездных проверок официальных представительств этих китайских марок в РФ была применена защитительная оговорка, в соответствии с которой действие ОТТС и одобрений типа шасси было приостановлено.

Речь идет о грузовиках Dongfeng типа DFH4180, Foton типа BJ4189, FAW типа CA4250 и CA4180, Sitrak типа ZZHS, а также шасси Foton типа M4L. Одновременно по результатам проверок защитительная оговорка технического регламента применена в отношении грузовиков Dongfeng типа DFH5200B, Foton типа H5 и FAW типа JH6-B 8X4, документы об оценке соответствия которых выданы в других государствах-членах ЕАЭС. Выпуск в обращение таких транспортных средств на территории РФ запрещен.

"Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленные в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов. К таким нарушениям относятся, в частности, несоответствия транспортных средств обязательным требованиям в части: эффективности тормозной системы, уровня звука, излучаемого движущимися транспортными средствами, идентификации органов управления транспортным средством, установки устройства вызова экстренных оперативных служб", - информирует агентство.

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