РФ в марте экспортировала рекордный объем растительного масла и шрота на Ближний Восток

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - РФ в марте этого года экспортировала в страны Ближнего Востока (без учета Ирана) более 300 тыс. тонн основных видов растительного масла и шрота (подсолнечного, рапсового и соевого).

Как сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт", это стало рекордным месячным показателем за всю историю наблюдений. Он также в 1,5 раза больше, чем в феврале этого года, и почти в 1,6 раза превышает результат марта 2025 года.

"Бенефициаром закупок этой продукции стала Турция, на долю которой пришлось 82% от всего объема. В эту страну в минувшем месяце были завезены крайне высокие объемы российского соевого и подсолнечного шротов, а также подсолнечного масла", - заявили в центре.

Помимо Турции, спрос на российские масло и шрот вырос практически во всех государствах региона. Так, поставки в Саудовскую Аравию в натуральном выражении увеличились в месячном выражении в 1,6 раза, в Ливан - в 2,3 раза, в ОАЭ - на 25%, в Иорданию - почти в 1,5 раза, в Израиль - на 2%. "Впервые за длительное время проведены отгрузки в Ирак, который законтрактовал нерафинированное подсолнечное масло", - сообщили в "Агроэкспорте".

Как отметили аналитики, в условиях геополитической турбулентности страны Ближнего Востока частично диверсифицируют импортный портфель, за счет чего Россия может нарастить присутствие в регионе со своей масложировой продукцией.

