Акции ВТБ усилили снижение на заявлениях о необходимости допкапитала для прохождения надбавок к достаточности в 2027-28 гг.

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Акции ВТБ в ходе торгов на Московской бирже в среду усилили снижение на заявлениях главы банка Андрея Костина о необходимости дополнительного капитала для прохождения надбавок к достаточности в 2027-2028 годах; в моменте стоимость ценных бумаг ВТБ опустилась до 93,745 рубля за штуку, что было на 2,2% ниже уровня закрытия предыдущего дня.

ВТБ для прохождения базельских надбавок к достаточности капитала в 2027-2028 годах необходимо до 700 млрд рублей дополнительного капитала, заявил глава банка Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.

ЦБ с 2024 года поэтапно повышает минимальные значения надбавок к нормативам достаточности капитала.

"Это значит, что в ближайшие годы, 2027-2028 годы особенно, нам потребуется до 700 млрд рублей вложить в капитал (...), чтобы эти надбавки реализовать. И вы знаете, моя позиция к этому достаточно негативная. Я считаю, что увеличение таких надбавок могло бы идти более медленным темпом", - сказал он.

"Хотя, конечно, надежность капитальной базы - это позитивный фактор. Он и сказался, в частности, в последние четыре года, когда от банков потребовалось, действительно, достаточно серьезные пройти испытания. И, конечно, наличие хорошей капитальной базы помогло банковскому сектору выстоять. Тем не менее рост требований по капиталу достаточно большой. Сегодня все-таки рынок капитала довольно сложный. У нас нет иностранных инвесторов, у нас есть, безусловно, большая конкуренция рынка капитала с рынком депозитов банковских. Но все равно есть у нас герои, вот Евгений (Юрченко, бывший генеральный директор "Связьинвеста") сидит, который купил огромное количество наших акций", - добавил Костин.

Кроме того, глава ВТБ заявил, что наблюдательный совет банка по вопросу распределения дивидендов по итогам 2025 года состоится в мае. "Определяет дивиденды в конце концов главный акционер - правительство при согласовании с Центральным банком. Посмотрим, но принципиальная позиция менеджмента (...)То есть мы убедили всех, что выплата дивидендов является абсолютно необходимой, чтобы держать акции на привлекательном уровне, чтобы у банка была хорошая, справедливая история акционерного капитала. Поэтому, я думаю, к нашему мнению тоже прислушаются. И, конечно, мы ожидаем, что дивиденды будут выплачены, размер их... Подождите немножко, у нас набсовет решает вопрос, официально мы эти цифры огласим в мае. До мая осталось маяться недолго уже на самом деле", - сказал он.