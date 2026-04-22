Поиск

Акции ВТБ усилили снижение на заявлениях о необходимости допкапитала для прохождения надбавок к достаточности в 2027-28 гг.

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Акции ВТБ в ходе торгов на Московской бирже в среду усилили снижение на заявлениях главы банка Андрея Костина о необходимости дополнительного капитала для прохождения надбавок к достаточности в 2027-2028 годах; в моменте стоимость ценных бумаг ВТБ опустилась до 93,745 рубля за штуку, что было на 2,2% ниже уровня закрытия предыдущего дня.

ВТБ для прохождения базельских надбавок к достаточности капитала в 2027-2028 годах необходимо до 700 млрд рублей дополнительного капитала, заявил глава банка Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.

ЦБ с 2024 года поэтапно повышает минимальные значения надбавок к нормативам достаточности капитала.

"Это значит, что в ближайшие годы, 2027-2028 годы особенно, нам потребуется до 700 млрд рублей вложить в капитал (...), чтобы эти надбавки реализовать. И вы знаете, моя позиция к этому достаточно негативная. Я считаю, что увеличение таких надбавок могло бы идти более медленным темпом", - сказал он.

"Хотя, конечно, надежность капитальной базы - это позитивный фактор. Он и сказался, в частности, в последние четыре года, когда от банков потребовалось, действительно, достаточно серьезные пройти испытания. И, конечно, наличие хорошей капитальной базы помогло банковскому сектору выстоять. Тем не менее рост требований по капиталу достаточно большой. Сегодня все-таки рынок капитала довольно сложный. У нас нет иностранных инвесторов, у нас есть, безусловно, большая конкуренция рынка капитала с рынком депозитов банковских. Но все равно есть у нас герои, вот Евгений (Юрченко, бывший генеральный директор "Связьинвеста") сидит, который купил огромное количество наших акций", - добавил Костин.

Кроме того, глава ВТБ заявил, что наблюдательный совет банка по вопросу распределения дивидендов по итогам 2025 года состоится в мае. "Определяет дивиденды в конце концов главный акционер - правительство при согласовании с Центральным банком. Посмотрим, но принципиальная позиция менеджмента (...)То есть мы убедили всех, что выплата дивидендов является абсолютно необходимой, чтобы держать акции на привлекательном уровне, чтобы у банка была хорошая, справедливая история акционерного капитала. Поэтому, я думаю, к нашему мнению тоже прислушаются. И, конечно, мы ожидаем, что дивиденды будут выплачены, размер их... Подождите немножко, у нас набсовет решает вопрос, официально мы эти цифры огласим в мае. До мая осталось маяться недолго уже на самом деле", - сказал он.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Костин не прогнозирует драматического ослабления курса рубля

"Интерфакс" объявил о создании цифровой системы, способствующей развитию экономических связей России и Узбекистана

Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива

Нефть Brent подешевела до $97,43 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

США расширили санкции против Ирана из-за программы вооружений

Пентагон представил детали проекта бюджета на следующий год в размере $1,5 трлн

Уорш на посту главы ФРС намерен сохранить независимость от Трампа

Минэнерго РФ подготовило проекты соглашений с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок

 Минэнерго РФ подготовило проекты соглашений с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок

Brent подорожала до $96,85 за баррель на неопределенности вокруг Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1846 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9086 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов