ВТБ для прохождения надбавок к достаточности капитала в 2027-2028 годах нужно до 700 млрд рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ для прохождения базельских надбавок к достаточности капитала в 2027-2028 годах необходимо до 700 млрд рублей дополнительного капитала, заявил глава банка Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.

ЦБ с 2024 года поэтапно повышает минимальные значения надбавок к нормативам достаточности капитала.

"Это значит, что в ближайшие годы, 2027-2028 годы особенно, нам потребуется до 700 млрд рублей вложить в капитал (...), чтобы эти надбавки реализовать. И вы знаете, моя позиция к этому достаточно негативная. Я считаю, что увеличение таких надбавок могло бы идти более медленным темпом", - сказал он.

"Хотя, конечно, надежность капитальной базы - это позитивный фактор. Он и сказался, в частности, в последние четыре года, когда от банков потребовалось, действительно, достаточно серьезные пройти испытания. И, конечно, наличие хорошей капитальной базы помогло банковскому сектору выстоять. Тем не менее рост требований по капиталу достаточно большой. Сегодня все-таки рынок капитала довольно сложный. У нас нет иностранных инвесторов, у нас есть, безусловно, большая конкуренция рынка капитала с рынком депозитов банковских. Но все равно есть у нас герои, вот Евгений (Юрченко, бывший генеральный директор "Связьинвеста") сидит, который купил огромное количество наших акций", - добавил Костин.