Костин ждет выборочного windfall tax для отраслей с благоприятной конъюнктурой, но не для банков

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Налог на сверхприбыль если и будет введен, то в отношении отдельных отраслей, которые получают выгоду от благоприятной рыночной конъюнктуры, но не в отношении всей промышленности, банков такой налог тоже вряд ли коснется, полагает глава ВТБ Андрей Костин.

"Не будет этой идеи ("налога на сверхприбыль" конкретно для банковского сектора - ИФ) реализовано. Не похоже на это. Идея фиговая, поэтому, я думаю, что ее похоронят. Ну, во-первых, смотрите, ведь государственные банки всё равно прибыль свою в значительной степени - по крайней мере половину - выплачивают или в виде дивидендов (...). Во-вторых, нужна капитализация, и на этом очень жёстко стоит Центральный банк", - сказал он в ходе бизнес-диалога с клиентами, отвечая на вопрос о возможности введения налога на сверхприбыль для банков.

В то же время Костин отметил, что и введение windfall tax для всей промышленности также вряд ли возможно.

"Я и не думаю, что windfall будет платёж со стороны всего бизнеса. Там есть идеи о том – и они будут, видимо, реализованы, – что есть ряд у нас промышленников, которые сегодня получают дополнительную выгоду от производства, от добычи природных ресурсов: золото, серебро, медь, никель, может быть, ещё какие-то или какие-то такие товары, потому что цены очень резко выросли на них за последние годы. Вот, может быть, здесь государство сейчас часть в виде ренты, как делается в отношении нефти, заберет у них. Но вот такого масштабного windfall по всей промышленности, конечно, не будет, потому что у металлургов, у чёрной металлургии, у угольщиков, у ряда других, там ситуация совсем другая и жёсткая, и поэтому нет", - предположил глава ВТБ.