Blackstone увеличила квартальную чистую прибыль на 5,7%, выручку - на 10%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, в первом квартале 2026 года увеличила выручку на 10%, чистую прибыль - на 5,7%.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $649,7 млн против $614,9 млн годом ранее.

Прибыль, распределяемая между акционерами (distributable earnings), повысилась на четверть, до $1,76 млрд, или $1,36 на акцию, по сравнению c $1,41 млрд, или $1,09 на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экспертов для этого показателя составлял $1,34 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась до $3,62 млрд с $3,29 млрд годом ранее.

Объем активов под управлением Blackstone на конец первого квартала составил $1,3 трлн, приток средств инвесторов за минувший квартал составил $68,5 млрд.

За отчетный период компания выкупила 200 тысяч собственных акций. По итогам первого квартала она выплатит дивиденды в размере $1,16 на акцию.

С начала 2026 года капитализация Blackstone снизилась примерно на 15%, до $158,56 млрд.

