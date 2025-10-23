Инвесткомпания Blackstone сократила квартальную чистую прибыль на 20%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, в третьем квартале 2025 года сократила чистую прибыль на 20%, выручку - на 16%.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $624,92 млн против $780,84 млн годом ранее.

Прибыль, распределяемая среди акционеров (distributable earnings), повысилась на 48% - до $1,89 млрд. В расчете на акцию она поднялась до $1,52 с $1,01. Аналитики в среднем прогнозировали $1,23 на бумагу, по данным LSEG.

Выручка уменьшилась до $3,09 млрд с $3,66 млрд годом ранее.

Объем активов под управлением Blackstone на конец третьего квартала превысил $1,24 трлн, увеличившись за год на 12%. Приток средств инвесторов за минувший квартал составил $54,2 млрд.

За третий квартал компания выплатит дивиденды в размере $1,29 на акцию. Закрытие реестра акционеров назначено на 3 ноября, выплаты пройдут 10 ноября.