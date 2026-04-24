"КазТрансОйл" не планирует поставки нефти в Германию в мае

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Нацкомпания "КазТрансОйл" (КТО) не планирует транспортировку нефти в направлении Германии в мае текущего года, сообщили "Интерфаксу" в компании.

КТО осуществляет транспортировку нефти в соответствии с графиками, формируемыми министерством энергетики Республики Казахстан на основании заявок грузоотправителей.

"В действующем графике на май текущего года поставки нефти в направлении Германии не предусмотрены", - говорится в ответе компании на запрос.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал журналистам, что Казахстан планировал по итогам 2026 года отгрузить в Германию порядка 3 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба. Министр добавил, что у Казахстана есть возможность перераспределить данный объем на другие экспортные маршруты.

До этого вице-премьер Александр Новак сообщил, что казахстанская нефть, которая прокачивалась по "Дружбе" в Германию, с 1 мая будет направляться в другие свободные логистические направления. "Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", - уточнил он. По его словам, соответствующие уведомления получены, этим занимается министерство энергетики и "Транснефть".

Казахстан в I квартале 2026 года удвоил поставки нефти в Германию, до 730 тысяч тонн. В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию на НПЗ города Шведта составил 2,1 млн тонн.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".

