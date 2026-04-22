Поставки нефти Казахстана, которые шли в ФРГ по "Дружбе", с 1 мая пойдут по другим направлениям

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Казахстанская нефть, которая транспортировалась по нефтепроводу "Дружба" в Германию, с 1 мая будет направляться в другие свободные логистические направления, сообщил журналистам вице-премьер- РФ Александр Новак.

"Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", - уточнил он.

По его словам, соответствующие уведомления получены, этим занимается министерство энергетики и "Транснефть".

Вице-премьер добавил, что соответствующие переговоры с казахстанской стороной состоялись на прошлой неделе.

"Немцы отказались от российской нефти, значит, у них все в порядке", - резюмировал Новак.