Поставки нефти Казахстана, которые шли в ФРГ по "Дружбе", с 1 мая пойдут по другим направлениям

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Казахстанская нефть, которая транспортировалась по нефтепроводу "Дружба" в Германию, с 1 мая будет направляться в другие свободные логистические направления, сообщил журналистам вице-премьер- РФ Александр Новак.

"Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", - уточнил он.

По его словам, соответствующие уведомления получены, этим занимается министерство энергетики и "Транснефть".

Вице-премьер добавил, что соответствующие переговоры с казахстанской стороной состоялись на прошлой неделе.

"Немцы отказались от российской нефти, значит, у них все в порядке", - резюмировал Новак.

Александр Новак Дружба Казахстан Транснефть Германия
Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

 Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

 ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

