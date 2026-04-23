Глава "Транснефти" заявил, что для транспортировки казахстанской нефти есть КТК, Балтика и Черное море

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Для казахстанской нефти, транспортировка которой в направлении Германии через Россию прекратится с 1 мая, есть много других направлений, сообщил "Интерфаксу" президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Для казахстанских объемов вариантов очень много: и КТК, и Балтика, и Черное море, - уточнил он. - Тут проблем я не вижу, объемы не такие большие".

При этом Токарев не ожидает скорого появления технической возможности для возобновления транспортировки казахстанского сырья по нефтепроводу "Дружба" в Германию: "В ближайшей перспективе я не вижу такого решения".

Вице-премьер Александр Новак заявил ранее 23 апреля, что казахстанская нефть, которая прокачивалась по "Дружбе" в Германию, с 1 мая будет направляться в другие свободные логистические направления. "Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", - уточнил он. По его словам, соответствующие уведомления получены, этим занимается министерство энергетики и "Транснефть". Переговоры об этом с казахстанской стороной состоялись на прошлой неделе, добавил Новак.

Казахстан с 2023 года поставляет нефть в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава". В I квартале 2026 года Казахстан удвоил поставки нефти в Германию, до 730 тыс. тонн. В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию (на НПЗ города Шведта) составил 2,1 млн тонн.

Александр Новак Дружба КТК Казахстан Николай Токарев Транснефть Германия
