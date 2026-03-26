РФ начала продавать нефть с нулевым дисконтом или даже с премией

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия начала продавать свои нефть и нефтепродукты либо с нулевым дисконтом, либо с премией ввиду возросшего спроса, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"У нас и так экспорт реализовывался в полном объеме, не было вопросов с отсутствием спроса на наши нефть и нефтепродукты. По сути, это вопрос дисконта и рыночных отношений. Поэтому сегодня, когда есть дефицит на рынке, наши нефть и нефтепродукты востребованы, и, как мы видим, дисконты снизились, а по отдельным направлениям теперь продажа идет даже с премией. Это касается и нефти, и нефтепродуктов", - сказал он.

В то же время, заметил Новак, выросли расходы на фрахт, поскольку "из-за закупорки большого количества танкеров в Ормузском проливе количество танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты, меньше". "Конкуренция высокая, поэтому ставки несколько выросли, а что касается покупателей и потребителей - от дисконта мы перешли либо к нулевому дисконту, либо к премии", - добавил он.

Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

Власти в пятницу обсудят с нефтяниками вопрос возобновления запрета на экспорт бензина

Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

Новак сообщил о работе над оптимизацией и приоритизацией расходов бюджета

Силуанов сообщил об активной работе правительства над расходами бюджета

РСТ попросил разрешить вывозить детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении

Силуанов призвал бизнес подумать о проведении IPO и SPO

РЖД отмечает рост железнодорожных перевозок угля и нефти на фоне ситуации на мировом энергорынке

Первый зампред правления ВТБ видит возможность ускорения снижения ключевой ставки ЦБ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1089 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8807 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
