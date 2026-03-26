РФ начала продавать нефть с нулевым дисконтом или даже с премией

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия начала продавать свои нефть и нефтепродукты либо с нулевым дисконтом, либо с премией ввиду возросшего спроса, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"У нас и так экспорт реализовывался в полном объеме, не было вопросов с отсутствием спроса на наши нефть и нефтепродукты. По сути, это вопрос дисконта и рыночных отношений. Поэтому сегодня, когда есть дефицит на рынке, наши нефть и нефтепродукты востребованы, и, как мы видим, дисконты снизились, а по отдельным направлениям теперь продажа идет даже с премией. Это касается и нефти, и нефтепродуктов", - сказал он.

В то же время, заметил Новак, выросли расходы на фрахт, поскольку "из-за закупорки большого количества танкеров в Ормузском проливе количество танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты, меньше". "Конкуренция высокая, поэтому ставки несколько выросли, а что касается покупателей и потребителей - от дисконта мы перешли либо к нулевому дисконту, либо к премии", - добавил он.