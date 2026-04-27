Индекс Dow Jones снизился в пятницу, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики в пятницу: Dow Jones закрылся в минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq поднялись до рекордных максимумов.

Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивали новости и квартальные отчетности компаний.

Как показали опубликованные в пятницу окончательные данные Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в апреле упал до рекордно низких 49,8 пункта, но оказался выше предварительной оценки. Значение индикатора составило 49,8 пункта против 53,3 пункта в марте. Ранее сообщалось о его снижении до 47,6 пункта.

Самый сильный подъем среди компонентов индекса S&P 500 показала Intel Corp., нарастившая капитализацию на 23,6% после сильной отчетности и квартального прогноза.

Бумаги Advanced Micro Devices подорожали на 13,9%, Qualcomm Inc. - на 11,1%, Synopsys Inc. - на 9,6%, Super Micro Computer - на 8,7%, Newmont Corp. - на 8,7%, Constellation Energy - на 7,1%.

Стоимость акций нефтесервисной Baker Hughes Co. повысилась на 6,9% на позитивных квартальных результатах.

Лидером роста в составе Dow Jones стала Nvidia Corp. (+4,3%).

Капитализация Amazon.com Inc. увеличилась на 3,5% после сообщения компании о том, что ее облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) заключило с Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) соглашение о масштабном развертывании центральных процессоров AWS Graviton. Котировки Meta повысились на 2,4%.

Alphabet Inc. прибавила 1,6% рыночной стоимости. Ранее принадлежащая ей Google объявила о намерении инвестировать до $40 млрд в ИИ-стартап Anthropic.

Стоимость бумаг Procter & Gamble Co. поднялась на 2,5%. Скорректированная прибыль и выручка производителя потребительских товаров в январе-марте превзошли ожидания рынка.

Акции Charter Communications подешевели на 25,5%, продемонстрировав самое значительное падение в S&P 500 после разочаровывающей квартальной отчетности компании. Один из крупнейших в США операторов кабельного телевидения отчитался о более существенном, чем ожидали эксперты, сокращении числа подписчиков на услуги широкополосной связи, а также более низкой прибыли в расчете на акцию.

Негативную динамику показали Comcast Corp. (-12,9%), Erie Indemnity (-6,1%), Boston Scientific (-5,5%), eBay Inc. (-5,3%), Deere & Co. (-5%), L3Harris Technologies (-3,9%).

Значительные потери понесли фармацевтические компании и компании, работающие в сфере здравоохранения, в том числе HCA Healthcare (-8,8%), Moderna Inc. (-4%), Universal Health Services (-3,8%), Eli Lilly (-3,7%), а также Merck & Co. (-2,4%), которая стала лидером снижения в индексе Dow Jones.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,16% - до 49230,71 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,8% - до 7165,08 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,63% и закрылся на отметке 24836,60 пункта.

По итогам недели S&P 500 поднялся на 0,55%, Nasdaq - на 1,5%. Dow Jones снизился на 0,44%.

Новак уверен, что на восстановление рынка нефти после конфликта на Ближнем Востоке уйдет несколько месяцев

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза

ДКП встроилась в бюджетный процесс. Заявление Банка России

Tesla начала выпуск Cybercab

Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

