Goldman Sachs повысил прогноз средней цены Brent на IV кв. до $90 за баррель

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили прогноз средней цены Brent на четвертый квартал текущего года до $90 за баррель с ожидавшихся ранее $80 за баррель в связи с сохраняющимся перекрытием Ормузского пролива.

"Теперь мы ожидаем нормализации экспорта из Персидского залива к концу июня вместо середины мая, а также более медленного восстановления добычи в регионе", - говорится в обзоре Goldman.

Прогноз для цены WTI на четвертый квартал повышен до $83 с $75 за баррель.

Согласно оценкам экспертов, мировые запасы нефти в апреле сокращаются рекордными темпами - 11-12 млн баррелей в сутки (б/с) в результате потери поставок ближневосточной нефти в размере 14,5 млн б/с.

Аналитики Goldman прогнозируют дефицит нефти на мировом рынке во втором квартале 2026 года на уровне 9,6 млн б/с.

"Экономические риски выше, чем предполагает наш базовый сценарий для нефтяного рынка, учитывая вероятность дальнейшего подъема цен на нефть, чрезмерно высокую стоимость нефтепродуктов и угрозу перебоев в их поставках, а также беспрецедентный масштаб самого кризиса", - говорится в обзоре Goldman.

Мировой спрос на нефть сократится на 1,7 млн б/с во втором квартале, прогнозируют эксперты.

Аналитики ожидают, что средняя цена Brent в текущем квартале составит $100 за баррель, в третьем квартале - $93 за баррель.

Прогноз Goldman для средней цены Brent на 2026 год повышен до $90 с $83 за баррель, WTI - до $83 с $78 за баррель.