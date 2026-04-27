Goldman Sachs повысил прогноз средней цены Brent на IV кв. до $90 за баррель

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили прогноз средней цены Brent на четвертый квартал текущего года до $90 за баррель с ожидавшихся ранее $80 за баррель в связи с сохраняющимся перекрытием Ормузского пролива.

"Теперь мы ожидаем нормализации экспорта из Персидского залива к концу июня вместо середины мая, а также более медленного восстановления добычи в регионе", - говорится в обзоре Goldman.

Прогноз для цены WTI на четвертый квартал повышен до $83 с $75 за баррель.

Согласно оценкам экспертов, мировые запасы нефти в апреле сокращаются рекордными темпами - 11-12 млн баррелей в сутки (б/с) в результате потери поставок ближневосточной нефти в размере 14,5 млн б/с.

Аналитики Goldman прогнозируют дефицит нефти на мировом рынке во втором квартале 2026 года на уровне 9,6 млн б/с.

"Экономические риски выше, чем предполагает наш базовый сценарий для нефтяного рынка, учитывая вероятность дальнейшего подъема цен на нефть, чрезмерно высокую стоимость нефтепродуктов и угрозу перебоев в их поставках, а также беспрецедентный масштаб самого кризиса", - говорится в обзоре Goldman.

Мировой спрос на нефть сократится на 1,7 млн б/с во втором квартале, прогнозируют эксперты.

Аналитики ожидают, что средняя цена Brent в текущем квартале составит $100 за баррель, в третьем квартале - $93 за баррель.

Прогноз Goldman для средней цены Brent на 2026 год повышен до $90 с $83 за баррель, WTI - до $83 с $78 за баррель.

Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

 Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

Путин поручил создать координационный механизм по защите прав миноритариев

Brent подорожала до $107,4 за баррель

Индекс Dow Jones снизился в пятницу, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

 Индекс Dow Jones снизился в пятницу, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Новак уверен, что на восстановление рынка нефти после конфликта на Ближнем Востоке уйдет несколько месяцев

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза

ДКП встроилась в бюджетный процесс. Заявление Банка России

 ДКП встроилась в бюджетный процесс. Заявление Банка России

Tesla начала выпуск Cybercab

 Tesla начала выпуск Cybercab

Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

 Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

Глава ЦБ допустила рост негативных эффектов для экономики РФ в случае затягивания войны с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9145 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1928 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов