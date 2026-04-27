Brent торгуется у $106,5 за баррель

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе на торгах в понедельник, но опустились с внутридневных максимумов.

К 14:30 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,17 (1,11%) до $106,5 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,78 (0,83%), до $95,18 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $108,5 за баррель, WTI - до $97,11 за баррель.

Сообщение Axios о том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец войне, отложив ядерные переговоры на более поздний этап, вызвало осторожный оптимизм по поводу возможности урегулирования ближневосточного конфликта. Эта информация появилась после отмены второго раунда переговоров Тегерана и Вашингтона. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад, несмотря на то, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл на переговоры.

Эксперты, однако, предупреждают, что оптимизм трейдеров может вскоре ослабнуть. "Время играет не на стороне оптимистов: каждый прошедший день усиливает напряженность на энергетическом рынке и усугубляет негативные последствия для экономик по всему миру", - отмечает аналитик Capital Economics Йонас Голтерман.

"Тревожные сигналы зазвучат в полную силу, если Ормузский пролив не откроется в течение мая, - говорит Бьярне Шилдроп из SEB AB. - Если пролив не откроется вовремя, глобальная рецессия неизбежна".

Аналитики Goldman Sachs Group повысили прогноз средней цены Brent на четвертый квартал 2026 года до $90 за баррель с ожидавшихся ранее $80 за баррель в связи с сохраняющимся перекрытием Ормузского пролива.

"Теперь мы ожидаем нормализации экспорта из Персидского залива к концу июня вместо середины мая, а также более медленного восстановления добычи в регионе", - говорится в обзоре Goldman.