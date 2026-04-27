Государство с 2022 года направило 32 млрд рублей на поддержку мелиоративного комплекса

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Объем господдержки мелиоративного комплекса с 2022 года превысил 32 млрд рублей, однако не все выделяемые средства используются, сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на заседании президиума Совета законодателей в Петербурге.

"Финансирование мелиоративного комплекса происходит в рамках госпрограммы "Земля" (госпрограмма по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса - ИФ). С 2022 года поддержано и реализовано более 4 тысяч проектов в области мелиорации. Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 32 млрд рублей. В этом году отобрано более 1,3 тыс. проектов мелиорации, на эти цели предусмотрено порядка 12 млрд рублей", - сказал Разин.

Он обратил внимание на то, что "не всегда отобранные проекты быстро реализуются и не всегда, к сожалению, происходит 100%-е освоение выделенных средств". По его словам, критически важно обратить на это внимание регионов и взять проблему под парламентский контроль.

Разин также сообщил, что ежегодно выделяются средства на ремонт мелиоративных систем в сельхозпредприятиях . "Трагедия в Дагестане во многом была нивелирована за счет эффективной работы мелиоративных систем. И по большому счету в таких городах, как Махачкала, единственным вариантом водоотвода была наша мелиоративная система, которая изначально на эти цели даже не была предусмотрена", - сказал он.

Площадь мелиорированных земель в России составляет примерно 7 млн га, в том числе 1 млн га поливных. Минсельхоз рассчитывает к 2030 году довести площадь поливных земель почти до 2 млн га.