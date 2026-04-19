Предварительный ущерб АПК Дагестана от наводнения оценивается в 600 млн руб.

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Предварительный ущерб, нанесенный объектам сельского хозяйства Дагестана в результате наводнения, оценивается в 600 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Шамиля Рамазанова.

"За каждым районом закреплен сотрудник Минсельхоза Дагестана, проводим комиссионные обследования. Также на месте ведется работа по утилизации погибшего скота. Все закрепляется актами. Предварительно, ущерб составляет более 600 млн рублей; эта цифра, конечно, будет меняться. Мы знаем, что есть еще территории, где вода не отошла. Продолжаем работу и по растениеводству, и по животноводству", - сказал Рамазанов.

Ликвидацию последствий ЧС обсудил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе совещания с директором департамента мелиорации Минсельхоза РФ Артема Коровина и руководителями аграрных ведомств республики в воскресенье.

Отмечается, что уже составлены акты по обращениям 220 пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей региона. По словам директора департамента мелиорации Минсельхоза РФ, мелиоративному комплексу Дагестана также нанесен серьезный ущерб.

"В текущем году действительно две волны ливневых потоков прошло по территории республики. Мелиоративному комплексу нанесен значительный ущерб. По предварительным оценкам, это порядка 360 млн рублей. Пострадало более 50 мелиоративных объектов федерального значения. В настоящее время мы уже в оперативном порядке ведем работу по ликвидации последствий, по восстановлению данных объектов", - сказал Коровин.

По его словам, эти работы планируется завершить в ближайшее время.

Он уточнил, что департамент мелиорации направил подведомственному ФГБУ "Дагмелиоводхоз" на ликвидацию последствий паводков 67 млн рублей; по 13 объектам работа уже ведется за счет федеральных средств.

"Кроме того, за счет приносящей доход деятельности учреждение уже ведет восстановительные работы по 10 объектам мелиоративного комплекса. Еще 73 млн рублей буквально на следующей неделе также доводим для восстановления первоочередных наиболее пострадавших объектов", - добавил директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ.

Председатель правительства Дагестана заявил, что региону необходимо выработать программу развития мелиоративного комплекса на ближайшие годы.

"Сегодня наша задача выходит за рамки устранения последствий; требуется сформировать устойчивую к таким нагрузкам систему на будущее. Я прошу Минсельхоз России в этом отношении оказать максимальную помощь республике. Нам необходимо в кратчайшие сроки приступить к выработке стратегии развития мелиоративного комплекса Дагестана на ближайшие годы - сначала до 2030 года, а в перспективе и на последующий период", - приводятся в сообщении слова Абдулмуслимова.

Как сообщалось, сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Порядка 11,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий Дагестана пострадали от паводков. Кроме того, погибли 912 голов крупного рогатого скота (в том числе 574 коровы), 3,5 тыс. голов мелкого рогатого скота, 43 лошади, 64,4 тыс. голов птицы и 385 пчелосемей. Повреждено или частично разрушено 39 зданий, две насосные станции, пострадала одна артезианская скважина.

Власти Дагестана окажут поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям, понесшим ущерб в результате паводков.