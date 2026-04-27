Минфин РФ хочет обойтись без весенних поправок в бюджет, уточнив его параметры

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает весной не вносить поправки в закон о бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, уточнив его параметры в рамках полномочий правительства, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Весной мы обойдемся без поправок, но мы обратимся в парламент за разрешением уточнить отдельные параметры бюджета в рамках тех полномочий, которые есть у правительства", - сказал он, отвечая на вопрос, какие изменения в закон о бюджете текущего года планируются в весеннюю сессию.

Поясняя, почему весной было решено обойтись без внесения поправок в закон о бюджете на 2026 год, министр отметил, что у правительства достаточно полномочий для уточнения параметров. По его словам, в рамках этих полномочий могут быть скорректированы основные параметры бюджета.

"Если нам парламент разрешит внести изменения в параметры действующего бюджета, то внутри уже правительство во взаимодействии с парламентом будет определять приоритеты внутри расходной части", - пояснил также он.

Правительство РФ вернулось к обычному режиму бюджетного процесса с внесением поправок в бюджет дважды в год - весной и осенью - в 2025 году. До этого несколько лет изменения в текущий бюджет не проводились через парламент, точечные корректировки, необходимые для приоритизации расходов бюджета, утверждались на уровне профильной комиссии, которая состояла из представителей Госдумы, Совета Федерации и правительства. В 2024 году через парламент проводились поправки, связанные с обеспечением реализации предложений президента.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В первом квартале, по предварительным данным, бюджет был исполнен с дефицитом в размере 4,576 трлн рублей, или 1,9% ВВП.

На проинфляционные риски со стороны бюджетного фактора в минувшую пятницу обратил внимание Банк России, принимая решение по денежно-кредитной политике.

"Вы знаете, что идут сейчас дискуссии по поводу возможных изменений параметров бюджета. И для того, чтобы делать окончательный вывод, нам нужны объявленные параметры бюджета, мы их ждем от правительства. Но логика, как я уже говорила, единая: чем больше будут расходы бюджета, и важнее даже структурные, если сложится больше структурный первичный дефицит бюджета, то это потребует более жесткой денежно-кредитной политики", - заявила по итогам совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Минфин РФ Антон Силуанов
