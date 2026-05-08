Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 5,877 трлн рублей, или 2,5% ВВП

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,877 трлн рублей, или 2,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

В январе-апреле 2025 года дефицит составлял 2,931 трлн рублей.

"Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", - говорится в сообщении министерства.

Минфин не раскрывает помесячные показатели. В январе-марте, по предварительным данным Минфина, дефицит составлял 4,576 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Исходя из сопоставления с этими цифрами, дефицит в апреле можно оценить примерно в 1,3 трлн рублей.

Доходы бюджета в январе-апреле снизились на 4,5% год к году и составили 11,721 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы сократились на 38,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 2,298 трлн рублей, что ниже их базового размера в январе-апреле (2,847 трлн рублей), преимущественно из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды. Ненефтегазовые доходы составили 9,423 трлн рублей, прибавив 10,2% г/г. Поступление оборотных налогов, включая НДС, выросло год к году на 17,2% (поступление НДС увеличилось на 20,2% - до 5,313 трлн рублей). В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+10% г/г), так и бюджетной системы в целом (+8,8% г/г) наблюдается положительная динамика, отмечает Минфин.

Расходы, по предварительной оценке, в январе-апреле выросли год к году на 15,7% - до 17,598 трлн рублей. Минфин отмечает, что опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в первые четыре месяца обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.

По мнению министерства, динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января-апреля свидетельствует об исполнении бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита.

В целом на 2026 год запланированы доходы федерального бюджета в размере 40,283 трлн рублей, расходы - 44,07 трлн рублей.

Минфин предложил весной не вносить поправки в закон о бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, уточнив его параметры в рамках полномочий правительства.

"Весной мы обойдемся без поправок, но мы обратимся в парламент за разрешением уточнить отдельные параметры бюджета в рамках тех полномочий, которые есть у правительства", - сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании 24 апреля отмечал, что высокий уровень дефицита и рекордные расходы федерального бюджета в первом квартале могут привести к большему бюджетному импульсу по итогам 2026 года, чем заложено в базовом сценарии, что повышает вероятность того, что бюджетная политика в этом году может не дать ожидаемого дезинфляционного эффекта.