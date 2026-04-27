Путин поручил проработать дифференциацию требований к минимальному free float в зависимости от размера капитала

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России подготовить и представить совместные предложения по дифференциации в зависимости от размера капитала эмитента требований к необходимой минимальной доле акций в свободном обращении (free float), устанавливаемой для включения в котировальные списки "Московской биржи".

Этот пункт включен в перечень поручений, сформулированных после съезда РСПП 26 марта и встречи президента с членами бюро правления союза в тот же день. Срок исполнения поручения - 1 августа 2026 года.

Тема дифференциации требований к free float для включения в котировальные списки "Мосбиржи" уже не раз появлялась на повестке. "Мы считаем, что надо внимательно посмотреть на необходимость дифференциации free float в зависимости от размера компании. Вот именно в эту сторону мы сейчас смотрим - для крупных компаний возможность снижения (порога - ИФ), для компаний, которые меньше - сохранение или повышение", - говорила глава департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева журналистам в кулуарах конференции НАУФОР в мае 2025 года.

В ноябре Абашеева отмечала, что Банк России планирует выйти с предложением установить единые требования к минимальному уровню free float для первого и второго котировального списков на уровне нормативного акта, в ближайшее время обсудит эту инициативу с рынком.

"Сейчас биржа может на уровне правил листинга корректировать. Мы предполагаем, что требования к минимальному уровню free float для первого и второго котировального списка будут установлены уже на уровне нормативного акта (речь идет о положении Банка России №534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам" - ИФ). Сделали со своей стороны расчеты, планируем в ближайшее время обсудить их с рынком. И, возможно, требования к free float будут едины для первого и второго котировального списка. По крайней мере, именно с таким предложением мы планируем выйти", - пояснила Абашеева.

С 1 ноября вступила в силу новая редакция правил листинга "Мосбиржи", которая предусматривает снижений требований к free float до 1% для включения акций в котировальный список второго уровня. Эта льгота уже вводилась в августе 2023 года: для включения акций во второй котировальный список минимальный порог был снижен с 10% до 1%. В июле 2025 года действие льготы закончилось.

Возобновление льготы призвано стимулировать выход на рынок новых эмитентов и облегчить компаниям процесс получения публичного статуса, поясняла торговая площадка. Планируется, что новые требования будут действовать до 30 июля 2027 года.

Для акций, претендующих на включение в первый котировальный список, сейчас действуют следующие требования - при капитализации свыше 60 млрд рублей free float должен составлять 10% и более. При меньшей капитализации free float рассчитывается по специальной формуле.