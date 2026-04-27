Мировому рынку никеля спрогнозировали дефицит

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Производство первичного никеля в мире в 2026 году снизится на 4,3% и составит 3,715 млн тонн, прогнозирует Международная исследовательская группа по никелю (INSG).

В 2025 году оно выросло на 8,1% - до 3,88 млн тонн.

Эти оценки не учитывают возможность каких-либо существенных перебоев в работе предприятий, отмечает INSG.

Индонезия, ведущий мировой производитель никеля, ввела в 2026 году дополнительные меры для более жесткого регулирования горнодобывающего сектора. Утвержденная квота на добычу никелевой руды на этот год была установлена на значительно более низком уровне, чем в 2025 году. Однако она может быть пересмотрена в сторону повышения в зависимости от оценки правительством спроса и предложения.

Мировое потребление первичного никеля в текущем году, как ожидается, увеличится на 4,2% и достигнет 3,747 млн тонн. В прошлом году оно повысилось на 3,5% - до 3,473 млн тонн.

Таким образом, глобальный рынок никеля в 2026 году будет испытывать нехватку. Дефицит составит 32 тысячи тонн, тогда как в 2025 году был зафиксирован профицит в размере 283 тысячи тонн, в 2024 году - 226 тысяч тонн, в 2023 году - 175 тысяч тонн.

Неопределенность в отношении объемов производства в Индонезии и конфликт на Ближнем Востоке могут привести к пересмотру прогнозов. "Последствия (войны в Иране - ИФ) для рынков металлов - как с точки зрения производства, так и конечного спроса - еще не полностью оценены", - отмечается в сообщении INSG.

INSG является независимой межправительственной организацией, которая была основана в 1990 году и находится в Лиссабоне (Португалия). Членами группы являются страны-производители и потребители никеля: Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Куба, Норвегия, Португалия, Россия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония, а также Евросоюз.