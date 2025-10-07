Поиск

INSG повысила оценку профицита никеля в 2025 году до 209 тыс. тонн

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Международная исследовательская группа по никелю (The International Nickel Study Group, INSG) повысила прогноз по избытку предложения на рынке никеля до 209 тыс. тонн в 2025 году и ожидает роста профицита в будущем году до 261 тыс. тонн.

Предыдущий прогноз, опубликованный INSG в апреле, предполагал профицит в размере 198 тыс. тонн. В 2024 году избыток предложения оценивается INSG в 112 тыс. тонн.

"Норникель" в августе опубликовал прогноз, согласно которому профицит снизится до 120-130 тыс. тонн в 2025-2026 гг со 170 тыс. тонн в 2024 году.

Мировое производство первичного никеля, без учета возможных перебоев, после 3,531 млн тонн в 2024 году достигнет 3,81 млн тонн в 2025 году и 4,085 млн тонн в 2026 году.

Несмотря на то, что Индонезия, ведущий мировой производитель никеля, в последнее время активизировала усилия по ужесточению контроля над своим горнодобывающим сектором, включая задержку выдачи разрешений на добычу и изъятие земель у компаний при отсутствии гарантий рекультивации, влияние на производство никелевого сырья было временным или ограниченным, констатирует INSG. Производство различных видов никелевой продукции продолжит расти как в 2025, так и в 2026 году.

INSG ожидает, что мировой спрос на никель в 2025 году увеличится до 3,601 млн тонн в 2025 году с 3,419 млн тонн в 2024 году. В 2026 году потребление никеля вырастет до 3,824 млн тонн.

Рост в секторе нержавеющей стали продолжится в 2025 и 2026 годах, считает INSG. Однако расширение использования никеля в аккумуляторах происходило медленнее, чем ожидалось, что отражает рост доли неникелевых химических веществ (в частности, литий-железо-фосфатных) и более высокий спрос на подключаемые гибридные электромобили за счет электромобилей с аккумуляторными батареями.

В начале 2025 года рост спроса на никель оказался выше ожидаемого благодаря инвестициям в развитие искусственного интеллекта в США, фискальному стимулированию в Китае и активизации торговли в преддверии повышения пошлин. Однако, по прогнозам, в 2026 году спрос замедлится; тарифы в дальнейшем могут повлиять на торговлю, инвестиции, рынки труда и цены, считает INSG.

INSG
