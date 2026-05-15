Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал дивиденды 0,85 руб. на "преф" и на о/а

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Сургутнефтегаз" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивиденда на привилегированную акцию - 0,85 рубля, на обыкновенную акцию - 0,85 рубля, говорится в сообщении эмитента.

Компания направит на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 36,913 млрд рублей.

"Сургутнефтегаз" установил 16 июля в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

"Сургутнефтегаз" проведет годовое собрание акционеров 26 июня с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия. Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, будет составлен по данным на 1 июня.

Как сообщалось, убыток "Сургутнефтегаза" за 2025 год составил 251,209 млрд рублей против прибыли в 923,274 млрд рублей в 2024 году. Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения зафиксирован в объеме 389,245 млрд рублей против прибыли в 1 трлн 369,161 млрд рублей годом ранее. Все остальные показатели финотчетности компании по РСБУ за 2025 год скрыты.

Ранее аналитики российских банков и инвесткомпаний, опрошенные "Интерфаксом", сходились во мнении, что "Сургутнефтегаз" по итогам 2025 года из-за полученного убытка выплатит минимальный дивиденд как на привилегированные, так и на обыкновенные акции - 0,9 рубля на бумагу.

Дивиденды "Сургутнефтегаза" за 2024 год составили: на привилегированную акцию - 8,5 руб., на обыкновенную - 0,9 руб.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 млрд 427 млн 992 тыс. 940 рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994 тыс. 705 обыкновенных и 7 млрд 701 млн 998 тыс. 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.