Brent подорожала до $107,85 за баррель

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в пятницу.

К 14:20 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,13 (2,01%), до $107,85 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,37 (2,34%), до $103,54 за баррель.

С начала недели обе марки подорожали почти на 8% на фоне отсутствия сигналов прорыва в мирных переговорах Ирана с Соединенными Штатами. Ормузский пролив остается фактически закрытым, и Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что существенный дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября, даже если война закончится уже в июне.

Президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай, получающий значительную долю нефтяного импорта из Ирана, готов рассмотреть идею закупки нефти в Соединенных Штатах. Пекин перестал покупать нефть у Вашингтона год назад после ввода пошлин на импорт китайской продукции.

"У них есть ненасытный аппетит к энергоносителями, а у нас - неограниченные запасы энергоносителей", - отметил президент.

По словам Трампа, США и Китай "очень схожи" в своем желании положить конец конфликту вокруг Ирана.

"Путь наименьшего сопротивления для цен на нефть в ближайшей перспективе ведет наверх, поскольку мы продолжаем наблюдать сокращение резервов нефти и нефтепродуктов, - отметил старший вице-президент BOK Financial Securities Дэннис Кисслер. - Эскалация напряженности более вероятна, чем ее спад".