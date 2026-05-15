Южная Корея в апреле осталась без СПГ с Ближнего Востока

Часть потерь компенсировала спотом из Америки

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Южная Корея на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке в апреле была вынуждена снизить импорт СПГ на 15,5% - до 3,41 млн тонн: не получив ни одной партии из Катара и Омана, страна частично компенсировала эти потери ростом спотовых поставок из американского региона.

В частности, импорт из Соединенных Штатов в годовом выражении вырос почти вдвое, до 598 тыс. тонн. Из Канады пришло 565 тыс. тонн. Также впервые в 2026 году Корея получила две партии СПГ из Тринидада и Тобаго.

Помимо потери ближневосточных поставок вдвое снизился импорт газа из Австралии - до 652 тыс. тонн. Для компенсации этих объемов Корея нарастила поставки из Малайзии (на 37% - до 982 тыс. тонн), которая в отчетном месяце стала крупнейшим экспортером газа в страну.

Из России в апреле пришло две партии СПГ, как и год назад. По итогам четырех месяцев получено 635 тыс. тонн СПГ (-9%). Корейские получатели стабильно отбирают российский газ по долгосрочным контрактам, избегая при этом маржинальных спотовых закупок.