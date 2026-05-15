Дефицит внешнеторгового баланса Индии в апреле вырос до рекорда

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Индии обновило исторический максимум в апреле 2026 года, достигнув $28,4 млрд против $27,1 млрд в апреле 2025 года, сообщило Министерство торговли и промышленности страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали дефицита в размере $27 млрд.

Импорт в Индию повысился на 10%, до $71,9 млрд, на фоне скачка цен на энергоносители после начала военных действий в Иране. Тем временем экспорт также существенно увеличился - на 13,8%, до $43,56 млрд.

Власти Индии обеспокоены ростом внешнеторгового дефицита, поскольку он оказывает давление на курс рупии и приводит к сокращению валютных резервов. Накануне правительство повысило пошлины на импорт серебра и золота в два с половиной раза, до 15% с 6%. Индия является одним из крупнейших импортеров драгметаллов в мире.

