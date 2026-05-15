Индия в апреле увеличила импорт золота в 1,8 раза, до $5,6 млрд

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Индия в апреле 2026 года импортировала золота на $5,63 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это в 1,8 раза больше, чем в апреле прошлого года и в марте текущего.

Аналитик World Gold Council Кавита Чако ранее прогнозировала, что спрос на золото в Индии может поддержать приближение свадебного сезона и других традиционных поводов для закупок, например праздника Акшая Тритья (19-20 апреля) и региональных фестивалей.

В середине мая власти Индии увеличили пошлину на импорт золота и серебра до 15% с 6% для поддержки рупии и сокращения внешнеторгового дефицита. Премьер-министр страны Нарендра Моди призвал население сократить расходы, в том числе на золото. Такой призыв стал следствием резкого снижения валютных резервов Индии после скачка цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В общей сложности за первые четыре месяца 2026 года Индия импортировала золота на $28,2 млрд, что в 2,2 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

