Трамп в I квартале совершал сделки с акциями Nvidia и Boeing

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в первом квартале совершил серию покупок акций и облигаций ведущих американских компаний на десятки миллионов долларов или больше.

Финансовые сделки Трампа были раскрыты в документах для Управления правительственной этики США, обнародованных 14 мая. В списке вложений, занимающем более 100 страниц, указаны суммы инвестиций в широких диапазонах.

Согласно документам, в первом квартале президент приобрел ценные бумаги таких компаний как Nvidia Corp., Oracle Corp., Microsoft Corp., Boeing Co. и Costco Wholesale Corp. на сумму до $5 млн по каждой позиции.

Из данных не ясно, какая часть сделок приходилась именно на акции. В отличие от членов американского Конгресса, президент не обязан раскрывать конкретные классы активов, которыми он торгует.

Трамп с момента возвращения в Белый дом принял ряд решений, напрямую влияющих на некоторые публичные компании, включая Nvidia, отмечает агентство Bloomberg. Nvidia необходимо одобрение властей США для поставки выпускаемых ею ИИ-чипов в ряд других стран мира. Руководители Nvidia и Boeing входили в состав американской делегации, сопровождавшей Трампа в его поездке в Китай на этой неделе.

Несколько сделок президента были связаны с Intel Corp. В августе прошлого года эта компания сообщила, что правительство США приобретет 10% ее акций.

Netflix и Paramount Skydance Corp. в течение нескольких месяцев боролись за покупку Warner Bros. Discovery Inc. (WBD), причем сделка WBD с любой из двух компаний вызывала вопросы с точки зрения антимонопольного регулирования. Трамп в минувшем квартале сделал инвестиции в каждую из трех компаний, показывают опубликованные документы.

Наиболее крупные сделки по продаже активов были совершены Трампом 10 февраля, когда он продал бумаги Microsoft, Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Amazon.com Inc. на сумму от $5 млн до $25 млн в каждом случае.

Ранее Белый дом заявлял, что инвестиционные решения не принимают ни сам Трамп, ни члены его семьи, а независимые финансовые управляющие продают и покупают активы для Трампа в рамках программ, привязанных к ключевым фондовым индексам.

В отличие от своих предшественников на посту президента США Трамп не избавился от своих активов и не передал их в траст под управлением доверительного управляющего, отмечает Bloomberg. Бизнес-империя Трампа находится под контролем двух его сыновей и работает в ряде сфер, пересекающихся с политикой президента.