Brent подорожала до $104,3 за баррель

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются утром в пятницу после снижения по итогам сессии четверга.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 по московскому времени дорожают на $1,72 (1,68%), до $104,3 за баррель. Накануне этот контракт подешевел на $2,44 (2,3%), до $102,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,07 (1,11%), до $97,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $1,91 (1,9%), до $96,35 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном.

Аналитики опасаются, что возможный запрет Ираном вывоза обогащенного урана еще больше осложнит переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном, для которого тема иранской ядерной программы является ключевой.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции. "Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней", - сказал он журналистам. Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией, однако может прибегнуть и к другим методам, если договориться не удастся.

Ормузский пролив остается заблокированным на фоне сохранения напряженности в ближневосточном регионе, что препятствует поставкам энергоресурсов из стран Персидского залива.

"Устойчивое снижение цен на нефть начнется только тогда, когда фундаментальные показатели нефтяного рынка существенно улучшатся, а это, судя по всему, произойдет не раньше 2027 года", - полагает аналитик Capital Economics Дэвид Оксли.

Эксперт Rakuten Securities Сатору Йосида ожидает, что на следующей неделе цена WTI будет оставаться в диапазоне $90-110 за баррель, в котором держится с конца марта.