Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

Это происходит на фоне ближневосточного кризиса

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Внешнеторговая статистика Японии, одного из крупнейших импортеров сжиженного природного газа на планете, раскрывает масштаб влияния кризиса в Персидском заливе на мировую энергетику. В апреле поставки в страну упали до уровня предыдущей исторической эпохи в национальной энергетике.

Как сообщило Министерство финансов Японии, в апреле 2026 года страна получила 4,269 млн тонн СПГ, что на 21% меньше, чем годом ранее. Это минимальный объем месячного импорта за последние почти семнадцать лет - с мая 2009 года, с эпохи до переломной для национального ТЭК аварии на АЭС "Фукусима". Профиль использования газа в энергетике Японии определяется поэтапным перезапуском атомных электростанций, остановленных после катастрофической аварии полтора десятка лет назад.

С начала 2026 года суммарный импорт падает на 4% - до 22,202 млн тонн.

Поставки российского СПГ составили 456 тысяч тонн в апреле 2026 года, что на 30% больше, чем годом ранее (352 тысячи тонн). Несмотря на высокую месячную динамику, достигнутый результат не является максимальным. Японские получатели стабильно отбирают российский газ по долгосрочным контрактам, избегая при этом маржинальных спотовых сделок.

С начала года поставки снижаются на 4% - до 2,07 млн тонн. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Из региона Ближнего Востока пришло всего два танкера (139 тысяч тонн), при том, что годом ранее было 582 тысячи тонн.

Из США в апреле 2026 года до Японии дошли три крупнотоннажных газовоза, столько же было и годом ранее.