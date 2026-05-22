РФ в I квартале увеличила экспорт глюкозы почти в 1,5 раза, до 7,5 тыс. тонн

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале 2026 года экспортировала почти 7,5 тыс. тонн глюкозы и глюкозного сиропа, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортная выручка выросла на 39%, до более $3,5 млн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

К числу основных импортеров отнесены Белоруссия (около 3 тыс. тонн), Узбекистан (более 1,5 тыс. тонн), Казахстан (более 1 тыс. тонн).

В центре также сообщили, что в 2025 году РФ экспортировала 32 тыс. тонн глюкозы почти на $17 млн.

Исторический рекорд по экспорту в весе датирован 2023 годом - 39 тыс. тонн. Наибольшая экспортная выручка была получена в 2022 году - $21 млн.

