Рубль утром снижается к юаню на закрытии позиций перед выходными днями

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет на закрытии позиций перед выходными днями, поддержку ему продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговому периоду мая.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,49 руб. (+5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,2 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в середину диапазона 10-10,5 рублей за юань на торгах в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Тенденция к укреплению рубля может сохраниться, говорится в комментарии эксперта. Основным фактором продолжает выступать смещение баланса в сторону предложения иностранной валюты, который в ближайшие сессии способен усугубиться дополнительными продажами со стороны экспортеров на фоне подготовки к налоговым выплатам, отмечает он.

"В сложившейся ситуации в рамках торгов пятницы юань может сместиться в середину нашего целевого диапазона 10-10,5 руб. При этом на следующей неделе видим риски дальнейшего снижения китайской валюты и тестирования нижней границы данного коридора", - пишет Зварич.

Решение по ключевой ставке на заседании 19 июня будет приниматься на основе совокупности данных, сообщил "Интерфаксу" советник зампреда Банка России Михаил Белов. Он отметил, что пока преждевременно рассуждать о тех или иных прогнозах, а решение по ставке не предопределено.

По словам Белова, на решение совета директоров, в частности, повлияют данные по инфляции за май, инфляционные ожидания, мониторинг предприятий, статистика по кредитованию и другой массив экономической информации.

Отвечая на вопрос о ситуации с инфляцией, Белов отметил, что для оценки устойчивости замедления инфляции необходима более долгая перспектива. "Недельные данные внушают осторожный оптимизм. Но данные отдельно по инфляции нельзя рассматривать как единственный и самый главный источник информации (...) Нужна более долгая перспектива. Я думаю, что ближе к середине года у нас уже у всех сложится окончательное мнение", - добавил советник зампреда.

Комментируя ситуацию с денежно-кредитными условиями, он оценил ее как "довольно жесткую". "Надо понимать, что это отчасти влияние тех высоких ключевых ставок, которые были на протяжении последних полутора лет", - пояснил Белов. В связи с этим он напомнил, что эффект от решений ЦБ по ключевой ставке, как правило, проявляется на горизонте с лагом в четыре-шесть кварталов (1-1,5 года).

Нефть

Цены на нефть повышаются утром в пятницу после снижения по итогам сессии четверга. Накануне нефть Brent подешевела на 2,3%, WTI - на 1,9%.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве дорожают на 2,34% до $104,97 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,84% до $98,11 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном.

Ормузский пролив остается заблокированным на фоне сохранения напряженности в ближневосточном регионе, что препятствует поставкам энергоресурсов из стран Персидского залива.

