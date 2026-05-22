Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips в условиях улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent подрос до $105 за баррель), однако снижаются акции нефтегазовых компаний, отыгрывая падение нефти накануне вечером. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2657,13 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1182,44 пункта (-0,3%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Татнефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), при этом подорожали акции "МТС" (+2,6%) на дивидендных новостях.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 мая, составляет 70,7902 руб. (-16,07 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "ВК" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "Хэдхантера" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Акции "Мобильных телесистем" выросли до 234,3 рубля на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 35 руб. на бумагу. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 9 июля. Если решение будет утверждено, совокупный объем дивидендов составит 69,9 млрд рублей.

Также в пятницу стало известно, что ПАО "МТС" в I квартале 2026 года получило выручку в 201,3 млрд рублей, что на 14,7% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Как сообщила компания, OIBDA группы выросла на 18% - до 74,7 млрд рублей. Показатель выручки оказался чуть выше консенсус-прогноза "Интерфакса" - аналитики ожидали ее в размере 200,6 млрд рублей. OIBDA превысила ожидания рынка, который прогнозировал ее в 73,2 млрд рублей.

Подорожали также акции АФК "Система" (+1,1%), "Московской биржи" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%).

Учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией и США на разных уровнях, рассуждать о замедлении двустороннего диалога нет оснований, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Ведомости". Он также подчеркнул, что "на высшем уровне в России и США сохраняется настрой на продолжение созидательной работы как на украинском направлении, так и по поиску путей восстановления взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества между нашими странами".

По оценке аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, накануне поддержку рынку акций РФ оказали хорошие финотчеты компаний и рост нефти из-за сомнений в скором достижении мирного соглашения между США и Ираном. Перспективы урегулирования украинского конфликта все так же остаются неопределенными, но рынок уже приобрел к этому иммунитет. Статистика по недельной инфляции и крепкий рубль дают достаточно позитивный сигнал для продолжения снижения ставки на июньском заседании ЦБ. Цены на нефть все еще находятся на высоких уровнях, но этот фактор уже не оказывает большой поддержки отечественным акциям. Совокупность этих факторов дает надежду инвесторам на дальнейшее продолжение роста индекса.

На дневном графике индекс Мосбиржи находится в диапазоне между важным уровнем поддержки Фибоначчи со значением индекса в 2640 пунктов и сопротивлением 2660 пунктов. При закреплении выше этого уровня можно ожидать дальнейшего роста к значению 2692 пункта, считает Вершинин.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, рынок акций накануне нашел сильную поддержку в районе 2600-2610 пунктов по индексу МосБиржи, откуда произошел отскок вверх. Однако в серьезный рост рынка пока никто не верит, скорее всего сохранится боковик.

На мировом рынке нефть Brent остается около $105 за баррель на информации о том, что США и Иран близки к подписанию соглашения. По его достижению нефть может потерять еще $10-15, оставшись на комфортном для России уровне, считает Зацепин.

По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рынок акций начал день со снижения, но зона 2650 пунктов по индексу МосБиржи пока удерживается.

Внешний сырьевой фон для российского рынка остается сильным и поддерживает нефтегаз, бюджет и рубль. Рынок внимательно следит за переговорами США и Ирана, так как сообщения о возможном соглашении могут быстро снизить геополитическую премию в нефти.

До конца дня ожидается движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов. Зона 2650 пунктов остается ключевой для дневной сессии. Для возврата к 2700 пунктам рынку нужен сильный корпоративный повод или дальнейший рост нефти. По нефти Brent ориентир на пятницу - коридор $103-107 за баррель, считает Чернов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,1-0,6% во главе с Dow Jones, который обновил свой максимум.

Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции. "Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней", - сказал он журналистам. Рубио отметил, что президент США Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией, однако может прибегнуть и к другим методам, если договориться не удастся.

Президент США в четверг заявил журналистам в Белом доме, что Вашингтон в конечном итоге получит контроль над иранскими запасами высокообогащенного урана. "Мы получим их. Они нам не нужны, мы их не хотим. Вероятно, когда получим, мы уничтожим их, но мы не позволим Ирану ими обладать", - сказал Трамп.

Статданные, опубликованные в четверг, показали небольшое изменение числа новых заявок на пособие по безработице в США, которое указывает на стабильность рынка труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 3 тыс. - до 209 тыс., сообщило министерство труда страны.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 1,4% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,5% в марте.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ослабел до 1,4% с 1,8% в марте. Это минимальные темпы подъема за четыре года. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное замедление - до 1,7%, по данным Trading Economics.

Объем ВВП Германии в I квартале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства. Результат совпал с предварительно объявленным значением. Аналитики также не прогнозировали пересмотра показателя, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут после отката накануне, участники продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $105,06 за баррель (+2,4% и -2,3% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $98,17 за баррель (+1,9% и -1,9% накануне).

Ормузский пролив остается заблокированным на фоне сохранения напряженности в ближневосточном регионе, что препятствует поставкам энергоресурсов из стран Персидского залива.