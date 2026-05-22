Денежная база в РФ выросла с 8 по 15 мая на 125,1 млрд рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 15 мая составил 20 980,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 8 мая денежная база в России равнялась 20 855,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,60%, или на 125,1 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.