Доля продаж жилья в рассрочку стабилизировалась, Банк России ждет принятия закона

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Доля продаж жилья застройщиками в рассрочку стабилизировалась, ЦБ РФ ждет принятия закона, который позволит регулировать сделки с использованием этого механизма, заявил директор департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ Александр Данилов на конференции "Время изменений: формула баланса".

Популярность ипотечных программ и рассрочки от застройщика выросла после завершения массовой "льготной ипотеки".

"Тема последних полутора-двух лет - это то, что часть продаж у нас идет в рассрочку. И доля неоплаченной части продаж сейчас перестала так быстро расти, галопировать. Она до этого где-то год назад сильно росла. Сейчас она более-менее стабилизировалась, но выросла все равно на 4 процентных пункта за год. Мы смотрим внимательно, как себя поведет эта рассрочка, потому что надо понять, люди вообще способны тянуть ее или нет. По данным опросов, 5% - это доля тех рассрочек, которые на момент исполнения расторгаются по тем или иным причинам", - заявил Данилов.

По расчетам ЦБ, объем обязательств граждан по покупке строящегося жилья в рассрочку превышает 1,5 трлн рублей.

Регулятор не раз отмечал, что программы по предоставлению рассрочки от застройщика зачастую сопряжены с завышением стоимости приобретаемого жилья и риском дополнительных финансовых потерь со стороны покупателей. Застройщики, по сути, подменяют собой банки и несут несвойственные им кредитные риски. Покупателям при расторжении договора грозят обесценение средств, штрафы, сложности с возвратом ранее внесенной суммы при финансовых трудностях у застройщика (для рассрочки после ввода в эксплуатацию).

Данилов рассказал, что сейчас готовится законопроект, который обяжет передавать данные об используемой при продаже жилья рассрочке в бюро кредитных историй (БКИ). По его словам, сейчас о рассрочке потенциально может знать только банк, который кредитует застройщика, что не дает другим кредиторам корректно оценивать долговую нагрузку заемщика.

"Человек может пойти набрать каких-то потребительских кредитов, чтобы в том числе потянуть эту рассрочку. Другие банки будут думать, что он хороший заемщик, ему надо деньги на какие-то обычные цели. А потом окажется, что он весь закредитованный и не тянет эту рассрочку. Надо, чтобы все кредиторы обладали полнотой информации. Поэтому основной посыл этого законопроекта, чтобы данные о рассрочке передавались", - сказал Данилов.

Второй важный момент этого законопроекта - недвижимость переходит в собственность человека на момент сдачи, отметил он.

"Я так понимаю, что общее желание всех участников - как можно быстрее (принять), может быть, даже в этом году его принять", - заявил Данилов, отвечая на о возможных сроках принятия законопроекта.

По оценке зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, только пятая часть квартир в следующем году будет продаваться с рассрочкой. "И очень хорошо, что рынок на эту тему дисциплинируется. Мы считаем, это тоже важный и позитивный тренд с точки зрения продаж", - заявил он.