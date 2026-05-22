Минсельхоз ожидает, что экспорт зерна из РФ в 2025/26 сельхозгоду составит 60 млн т

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из России в 2025/2026 сельскохозяйственном году составит 60 млн тонн, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме в Сочи в пятницу.

"Предварительные итоги уходящего сезона: у нас был урожай в 144,6 млн тонн, это на 11% больше, чем по итогам 2024 года. Хороший урожай, достойный, который позволил нам обеспечить внутренний продбез, ну и соответственно достойные объемы поставок на внешний рынок. Мы рассчитываем по итогам сезона на 60 млн тонн поставок зерна (на экспорт - ИФ). Сейчас объем поставок на уровне 52 млн тонн", - сказала она в ходе пленарной сессии "Эффективность и устойчивость перед вызовами: новые подходы к функционированию цепочек поставок зерна".

Новость дополняется